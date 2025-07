Subnautica 2 potrebbe essere stato rinviato, facendo perdere agli sviluppatori un bonus da 250 milioni di dollari

Una manovra per non pagare il bonus ai dipendenti?

Schreier afferma che la leadership uscente aveva intenzione di distribuire il bonus tra circa 100 dipendenti, con cifre individuali comprese tra centinaia di migliaia e oltre un milione di dollari. Dopo i licenziamenti, l'ex director Charlie Cleveland ha dichiarato che Subnautica 2 è "praticamente pronto" per l'early access.

Al contrario, Steve Papoutsis, subentrato alla guida dello studio avrebbe dichiarato durante una riunione interna che Krafton non considera il gioco pronto per il lancio. Alla domanda se il rinvio fosse motivato dalla volontà di evitare il pagamento del bonus, Papoutsis avrebbe risposto di non conoscere nel dettaglio i termini dell'accordo.

"Il desiderio di Krafton è offrire la migliore versione possibile di Subnautica 2 per l'accesso anticipato," avrebbe detto. "Anche se sì, il software su cui tutti hanno lavorato è in ottima forma e sembrava che fosse il momento giusto per lanciarlo, non c'era un allineamento tra le parti su questo punto."

Al momento, dunque, resta difficile stabilire con certezza cosa abbia motivato questo presunto rinvio: se sia stato imposto da Krafton con l'intento genuino di migliorare ulteriormente il gioco, oppure se si tratti di una manovra per evitare il pagamento del bonus multimilionario. Bloomberg riferisce di aver chiesto un commento ufficiale a Krafton, ma di non aver ricevuto risposta.