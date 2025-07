Krafton ha rivoluzionato i vertici di Unknown Worlds in prossimità del lancio di Subnautica 2

Krafton ha annunciato di aver rimosso i capi di Unknown Worlds, Ted Gill, Charlie Cleveland e Max McGuire, nonché fondatori dello studio, proprio nell'imminenza del lancio in accesso anticipato di Subnautica 2. Al loro posto, è stato nominato CEO Steve Papoutsis, veterano del settore dei videogiochi. Il suo compito sarà quello di supervisionare la gestione generale e la direzione creativa dello studio. Papoutsis arriva da Striking Distance Studios, cui dobbiamo The Callisto Protocol , dove attualmente ricopre il ruolo di Chief Executive Officer.

Un addio traumatico

Secondo il comunicato, Krafton avrebbe provato a mantenere i tre co-fondatori su Subnautica 2, ma questi avrebbero scelto di prendere la loro strada. L'editore è fiducioso che Papoutsis, con la sua "decennale esperienza nella pianificazione, sviluppo e produzione, porterà nuova energia e slancio per offrire ai fan la tanto attesa esperienza di Subnautica 2."

"Nulla è più importante dell'esperienza del giocatore. Data l'attesa per Subnautica 2, dobbiamo ai nostri giocatori niente di meno che il miglior gioco possibile, il prima possibile," ha dichiarato CH Kim, amministratore delegato di Krafton. "Siamo entusiasti che Steve si unisca a noi nel nostro impegno condiviso, in Krafton e Unknown Worlds, di offrire Subnautica 2 come un capitolo più completo e soddisfacente della serie, uno che sia veramente all'altezza delle aspettative dei giocatori."

Il comunicato spiega anche quali potrebbero essere stati i motivi dell'allontanamento, anche se in modo sibillino: "Nell'ambito della sua supervisione, Krafton si impegna a raggiungere traguardi regolari per valutare i progressi dei suoi studi creativi. Queste revisioni, basate su metriche e obiettivi chiaramente definiti, contribuiranno a garantire che i giochi soddisfino sia gli standard creativi che quelli di qualità. Questo processo è essenziale per fornire il gioco giusto al momento giusto. La nuova leadership di Unknown Worlds supporta pienamente questo processo e si impegna a soddisfare le aspettative dei giocatori."

Sostanzialmente, la compagnia avrebbe scelto di affidare Unknown Worlds a una figura più affine al suo modo di gestire gli studi, in prossimità del lancio di quello che potrebbe rivelarsi un best seller, visti i risultati del primo capitolo.

"Sono entusiasta di assumere questo nuovo ruolo all'interno della famiglia Krafton e di lavorare al fianco del talentuoso team di Unknown Worlds. L'esperienza del giocatore è la nostra Stella Polare e il team è completamente concentrato nel fornire il miglior gioco possibile per la community di Subnautica. Ringraziamo Ted, Charlie e Max per il loro ruolo passato nella costruzione di questo amato mondo, e ringraziamo i fan per la loro devozione e pazienza," ha dichiarato Steve Papoutsis, CEO di Unknown Worlds.