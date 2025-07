Parte della comunità di Subnautica 2 invita a boicottarlo, dopo la cacciata dei fondatori di Unknown Worlds

La comunità di Subnautica e Subnautica 2 non ha preso bene la notizia della cacciata dei fondatori dello studio di sviluppo Unknown Worlds , rimpiazzati da un uomo fedele a Krafton, l'ex producer di Callisto Protocol, Steve Papoutsis, che dovrebbe garantire una maggiore aderenza alle politiche dell'editore. Considerando il ruolo avuto da Ted Gill, Charlie Cleveland e Max McGuire nella realizzazione delle hit dello studio, è chiaro che non si tratta di un avvicendamento indolore. Inoltre, pare che il motivo degli attriti dei tre con la compagnia, sia la voglia di lanciare un gioco più rifinito, mentre Krafton avrebbe preteso il lancio in accesso anticipato nonostante Subnautica 2 abbia bisogno di più tempo di sviluppo.

Chiamata alle armi

"Come molti di voi già sanno, il CEO di Unknown Worlds, Ted Gill, il creatore / director di Subnautica, Charlie Cleveland, e il direttore tecnico, Max McGuire, sono stati licenziati "con effetto immediato" il 2 luglio 2025, a pochi mesi dall'uscita di Subnautica 2 in Accesso Anticipato." Possiamo leggere nella richiesta di boicottaggio, che prosegue attaccando l'editore: "Krafton ha già "paracadutato" l'ex producer di Dead Space / Callisto Protocol, Steve Papoutsis, a dirigere lo studio."

"Il comunicato stampa di Krafton presenta questa mossa come un'azione per portare 'rinnovato slancio', ma diverse indiscrezioni suggeriscono che il trio stesse insistendo per ottenere più tempo per lo sviluppo e si fosse opposto alla pubblicazione di un gioco incompleto. Una pressione che il publisher chiaramente non ha gradito."

"Se ignoriamo quanto accaduto, è come se dicessimo ai publisher che va bene licenziare le persone che hanno creato i giochi che amiamo, nel momento in cui mettono la qualità davanti agli obiettivi trimestrali. Questo è un precedente che nessun giocatore dovrebbe accettare."

Quindi arriva una vera e propria chiamata alle armi.

Ecco cosa possiamo fare subito:

Rimuovete Subnautica 2 dalla vostra lista dei desideri

Non preordinatelo

Non compratelo al lancio

Condividete questo post e usate l'hashtag #BoycottSubnautica2

Infine, viene ribadito l'obiettivo che si vuole raggiungere: "Sosteniamo Ted, Charlie, Max e ogni sviluppatore che si rifiuta di pubblicare un gioco prima che sia pronto."