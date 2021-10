Metroid Dread: il trailer con le citazioni della stampa

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Metroid Dread, pieno di citazioni della stampa, ovviamente positive. Non devono aver faticato molto a trovarle, dato che il gioco ha ricevuto dei voti ottimi da quasi tutti, a parte alcune eccezioni.

Il filmato è anche un gran modo per vedere delle sequenze inedite di gameplay, nel caso non siate ancora convinti dell'acquisto.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Metroid Dread, in cui un estasiato Vincenzo Lettera ha scritto:

Dopo tutti questi anni, non era facile chiudere l'arco rimasto appeso con Metroid Fusion con un episodio che fosse coerente con quelli precedenti e allo stesso tempo riuscisse ad ammodernare il feeling della serie 2D. Metroid Dread ci riesce, e nonostante le frequenti interazioni con Adam finiscano a volte per attenuare il senso di isolamento tipico della serie, a brillare è soprattutto il ritmo del gioco, il sistema di combattimento mai così dirompente, e il continuo passaggio tra la frenesia nei momenti di esplorazione e l'ansia tremenda non appena si mette piede in una zona E.M.M.I.. E alla fine, quello che ci ha impressionato di più di Dread è proprio lei, Samus. Feroce e potente, sempre più fulminea e aggressiva, e ci ricorda che è sul pianeta ZDR con una missione ben precisa. Costi quel che costi. Come lei perde i suoi poteri all'inizio del gioco, di ogni gioco, il prossimo Metroid in 2D potrebbe ripartire da zero e segnare un nuovo inizio per la serie, ma qualsiasi sarà il futuro della saga speriamo di ritrovare una protagonista così grintosa e, alla fine della fiera, così divertente da giocare.

Metroid Dread è un titolo esclusivo per Nintendo Switch, sviluppato da Mercury Steam.