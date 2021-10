Jurassic World Evolution 2, Jeff Goldblum e Jesse Cox giocano in video

Frontier Developments ha pubblicato un nuovo video di Jurassic World Evolution 2 con protagonisti gli attori Jeff Goldblum e Jesse Cox, che ci illustrano a loro modo il gameplay del gioco. Se capite un po' di inglese si tratta di un video molto simpatico, oltre che ben esplicativo di ciò che sarà il gioco finito. Per inciso, i due ci mostrano la modalità Teoria del chaos.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete il nostro recente provato di Jurassic World Evolution 2 in cui abbiamo scritto:

Il provato di Jurassic World Evolution 2 ci ha regalato due belle ore con il gioco, in cui ci siamo attardati a costruire recinzioni e in cui abbiamo avuto modo di osservare per bene i dinosauri, ritraendoli con la modalità fotografica. L'importante da specificare è che ci ha fatto venire voglia di continuare a giocare, un segnale sempre positivo in fase di anteprima. Rimangono da verificare alcuni aspetti fondamentali del gioco, come quello gestionale, ma per il resto ci è sembrato di trovarci di fronte al solito gioiello targato Frontier Developments. Speriamo di non aver preso un abbaglio.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Jurassic World Evolution 2 uscirà il 9 novembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.