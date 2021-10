Epic Games Store: numeri impressionanti per PC Building Simulator

Epic Games ha svelato che PC Building Simulator, il nuovo gioco gratuito dell'Epic Games Store è stato riscattato da oltre 4 milioni di giocatori in pochissimi giorni. Un successo sorprendente.

Il simulatore di The Irregular Corporation è disponibile gratuitamente da giovedì scorso e lo sarà ancora per pochi giorni, ecco il link per scaricarlo. Epic Games ha annunciato su Twitter che il gioco è stato riscattato da oltre 4 milioni di giocatori in meno di 24 ore e che per celebrare i DLC sono in offerta, con sconti tra il 10 e il 50%.

Si tratta di numeri davvero impressionanti se consideriamo che stiamo parlando di un gioco uscito nel 2019, quindi non proprio di primo pelo, e che è pensato per una nicchia di "smanettoni" che, almeno sulla carta, non dovrebbe essere troppo ampia.

Per chi non lo conoscesse, PC Building Simulator permette di creare il proprio impero PC, partendo da semplici diagnosi e riparazioni a vere e proprie creazioni personalizzate da veri appassionati. Il gioco propone molteplici marchi reali, come Republic of Gamers, Asus, Corsair, Gigabyte, EVGA, DeepCool, HyperX, Intel, Nvidia, MSI, steelseries, Razer, Acer e non solo. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostre recensione.

Chissà forse i prezzi totalmente fuori controllo delle GPU di questi tempi potrebbero aver contribuito al successo del gioco ora che è gratis su Epic Games Store. In fondo per questa settimana, sognare (di assemblare) non costa nulla.