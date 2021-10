Epic Games Store: gioco gratis PC del 7 ottobre 2021 disponibile, link per il download

Come ogni giovedì, l'Epic Games Store ha reso disponibile un nuovo gioco gratis PC. Si tratta di PC Building Simulator. Vediamo tutti i dettagli a partire dal link download e arrivando ai requisiti ufficiali del gioco.

Prima di tutto, per reclamare il gioco potete andare a questo indirizzo dell'Epic Games Store. Oppure, potete anche usare l'app desktop Epic Games Launcher.

PC Building Simulator

PC Building Simulator ci permette di creare il nostro impero PC, partendo da semplici diagnosi e riparazioni a vere e proprie creazioni personalizzate che faranno invidia agli appassionati. Il gioco propone molteplici marchi reali, come Republic of Gamers, Asus, Corsair, Gigabyte, EVGA, DeepCool, HyperX, Intel, Nvidia, MSI, steelseries, Razer, Acer e non solo.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema del gioco gratis PC dell'Epic Games Store di oggi, ecco i dettagli:



Sistema operativo: Windows 7 o superiore

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD Athlon X4 740

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 660 (2048 MB) o Radeon R9 285 (2048 MB)

DirectX: Versione 9.0c

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Ecco inoltre il gioco gratis della prossima settimana: è incluso anche un extra.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "PC Building Simulator è un titolo che piacerà alla follia a chi ama assemblare PC, per lavoro o per hobby, e a chi vuole apprendere qualcosa in più sulla materia. Tutti gli altri possono guardare oltre perché non c'è veramente niente che possa interessarli. Certo, il gioco ha un'interfaccia pratica e funzionale, anche se dà per scontate alcune conoscenze che possono bloccare i neofiti, e a suo modo è anche un prodotto pedagogicamente ruscito, ma è davvero vincolatissimo e limitato nella sua settorialità. Insomma, non dovrebbe essere difficile capire se il gioco faccia o no per voi... già dal titolo, in effetti."