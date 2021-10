Death Stranding Director's Cut: Sony ha lanciato un concorso per fotografi virtuali

Sony ha lanciato un concorso fotografico, più precisamente di fotografia virtuale, dedicato a Death Stranding Director's Cut, la versione riveduta e corretta dell'ultima fatica di Hideo Kojima. Evidentemente l'iniziativa deve aver avuto successo con Ratchet & Clank: Rift Apart, tanto da spingere la multinazionale giapponese a voler ripetere, coinvolgendo di nuovo i giocatori in un'attività creativa.

La cronopioggia è tornata a cadere incessante e Sam Porter Bridges ha un'ultima consegna da compiere. Appendete la macchina fotografica alla rastrelliera e tuffatevi ancora una volta in Death Stranding e Death Stranding Director's Cut.

Vi aspettiamo sulla Spiaggia!

La locandina del concorso fotografico legato a Death Stranding Director's Cut

Partecipare è davvero molto semplice. Basta catturare le immagini con i tasti Share o Crea. Usare la modalità foto non è obbligatorio, ma è consigliato per poter ritoccare le immagini. Quindi non resta che inviarle su Instagram usando l'hashtag #Play4Share. A questo riguardo, Sony ci ricorda che "Taggando i tuoi screenshots con l'hashtag #Play4Share fino al 7 novembre 2021, e se sei maggiorenne, autorizzi SIE Italia a condividere i tuoi contenuti sui propri canali ufficiali."