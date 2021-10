PlayStation Store: i giochi più scaricati di settembre 2021, niente Deathloop in testa

Sony ha pubblicato le classifiche dei giochi più scaricati sul PlayStation Store a settembre 2021, che mostrano una sorpresa non da poco: Deathloop per PS5, il gioco più chiacchierato del mese, non è riuscito a raggiungere la prima posizione né in America del Nord, né in Europa, fermandosi rispettivamente in seconda e in quarta posizione. Si tratta di un risultato rilevante, visto che stiamo parlando di un'esclusiva, seppur temporale, nonché di un titolo che ha ricevuto degli ottimi giudizi da parte della critica.

Comunque sia, in America del Nord è stato battuto da NBA 2K22, ma si è piazzato subito sopra a Kena: Bridge of Spirits e Diablo II: Resurrected, mentre in Europa è Kena a essere prima in classifica, seguita da NBA 2K22 e da Diablo II.

PS5: i più scaricati dal PlayStation Store a settembre 2021

Classifica PS5 settembre 2021 PS Store

Sul fronte PS4 entrambi i territori hanno visto la prevalenza di NBA 2K22, nonché una maggiore affermazione di titoli classici come GTA V, Red Dead Redemption 2 e Minecraft,

PS4: i più scaricati dal PlayStation Store a settembre 2021

Classifica PS4 settembre 2021 PS Store

Niente sorprese invece dal fronte PSVR, che non ha registrato lanci importanti. Quindi abbiamo primo il solito Beat Saber, seguito dal solito Job Simulator in entrambi i territori.

PSVR: i più scaricati dal PlayStation Store a settembre 2021

Classifica PSVR settembre 2021 PS Store

In ambito free-to-play spiccano i risultati di eFootball 2022, il più scaricato in Europa, e di Splitgate, piazzatosi subito sotto a Fortnite negli Stati Uniti, ma sopra a Genshin Impact e Call of Duty: Warzone.

Free-to-play: i più scaricati dal PlayStation Store a settembre 2021

Classifica free-to-play settembre 2021 PS Store

Come sempre Sony non fornisce numeri per le sue classifiche, quindi è impossibile determinare le distanze tra le varie posizioni in termini di copie vendute.