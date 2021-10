Nvidia GeForce Now: i nuovi titoli della settimana e del mese, ma ci sono sorprese in arrivo

Altro giovedì, altro giro di conferme e annunci per i titoli appena arrivati o in arrivo su Nvidia GeForce Now, il servizio basato sulla tecnologia GeForce che consente di giocare i propri giochi in streaming. Questo senza rinunciare all'illuminazione ray tracing che figura tra le caratteristiche grafiche principali di giochi aggiunti questa settimana come Far Cry 6, qui la nostra recensione, e F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, qui la nostra recensione. Ma la lista dei giochi in arrivo in questa settimana è ben più lunga ed è solo l'inzio di un mese in cui arriveranno un sacco di titoli già annunciati, tra cui Marvel's Guardians of the Galaxy e Riders Republic, e ancora da annunciare.

Al momento Nvidia ha infatti annunciato per ottobre un totale 23 giochi, che trovate elencati di seguito, ma promette nuovi importanti annunci per il futuro che riguardano, a detta della compagnia, titoli "molto attesi".

Inevitabile quindi pensare al leak di settembre, qui tutti i dettagli, che ha rivelato la presenza, nel database di GeForce Now, dei nomi parecchie esclusive PlayStation e di parecchi titoli in arrivo, inclusi Gears 6 e Gran Turismo 7. Certo, non è detto, come affermato da Nvidia, che questi titoli arrivino effettivamente, ma l'arrivo delle esclusive Sony su PC non è una novità e titoli come Ghost of Tsushima e Uncharted: Legacy of Thieves Collection, già pubblicati, potrebbero senza dubbio figurare tra i nuovi annunci di GeForce Now. Di seguito i titoli in arrivo su Nvidia GeForce Now nel corso di ottobre.

La versione PC di Far Cry 6 si impone su quelle console grazie al ray tracing

Titoli in arrivo su Nvidia GeForce Now questa settimana:



Far Cry 6 (lancio su Ubisoft Connect)

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (lancio su Steam)

PC Building Simulator (gratuito su Epic Games Store, 7 ottobre)

The Bus (Steam)

Going Medieval (Steam)

Gone Home (Steam)

Space Haven (Steam)

Titoli in arrivo su Nvidia GeForce Now durante il mese di ottobre: