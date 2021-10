New World rompe le GPU? Arrivano nuove accuse, ma Amazon risponde

Pareva che la questione fosse risolta, ma non è così. Recentemente sono arrivate nuove segnalazioni secondo le quali New World rompe le GPU. Amazon ha però risposto rapidamente a questi report dei giocatori.

Amazon ha affermato: "Abbiamo ricevuto un piccolo numero di segnalazioni di giocatori che hanno incontrato problemi con le schede GeForce RTX. Dopo una lunga indagine, abbiamo verificato che non c'è nessun comportamento insolito da parte di New World che causa questi problemi. EVGA ha precedentemente riconosciuto problemi di produzione su alcune schede GeForce RTX. New World è sicuro da giocare, e incoraggiamo i giocatori che hanno riscontrato un problema hardware a contattare il produttore".

New World, una scena notturna in un cimitero

Quando EVGA ha ammesso il difetto con le sue GPU ha dichiarato che solo circa due dozzine di GPU RTX 3090 si erano rotte durante la beta. Si dovrebbe quindi tratta di una manciata di casi. Considerando che New World ha ottenuto un picco di oltre 900.000 giocatori, poche decine di segnalazioni non sono una cifra sufficiente a sancire la colpa del gioco ed è molto più credibile che si tratti di un difetto di produzione.

Vi segnaliamo anche che nella giornata di ieri vi sono stati problemi durante la manutenzione, il gioco è rimasto offline molto più a lungo del previsto. Infine, ecco il commento del CEO, Andy Jassy, che parla dell successo dell'MMO di Amazon.