New World: problemi durante la manutenzione, il gioco rimarrà offline più a lungo

Quest'oggi era prevista una fase di manutenzione di New World, il nuovo gioco di ruolo MMO di Amazon Games. Purtroppo a causa di una serie di problemi non meglio definiti il team è stato costretto ad allungare la fase di manutenzione non una ma ben due volte.

Come potete vedere qui sotto, il più recente messaggio di New World - condiviso tramite Twitter - risale alle 16:48. Il team ha chiesto ai giocatori di avere pazienza per altre due ore, ma non sappiamo se sarà costretto a chiedere altro tempo. Tre ore fa, infatti, aveva già rimandato la pubblicazione dell'update 1.0.1 di un'ora.

New World afferma: "Sfortunatamente, abbiamo alcune difficoltà tecniche e abbiamo bisogno di estendere la manutenzione di altre due ore. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi ringraziamo per la pazienza e il supporto."

Oggi il CEO, Andy Jassy, ha commentato il successo dell'MMO di Amazon.

Ecco infine il nostro provato in attesa della recensione, nel quale vi abbiamo spiegato che "New World è finalmente arrivato sul mercato e il nostro percorso verso la recensione e un giudizio definitivo è appena cominciato. Servirà ancora qualche settimana per poterne decretare davvero il successo o il rapido declino. Quel che è certo attualmente è che l'opera di Amazon è mastodontica e dannatamente ambiziosa. Tra PVE, PVP, fazioni, economia, gestione delle regioni e crescita del proprio personaggio ce n'è per tutti i gusti. Sarà importante vederne la tenuta nel tempo e scoprire come New World si evolverà, visto anche il suo modello di business buy to play, più unico che raro in questo segmento. Tecnicamente New World è un piccolo gioiello degli MMO, seppur ancora necessiti di grande pulizia e ottimizzazione. Ciò che però sorprende in positivo è la grande scalabilità che sta permettendo anche a configurazioni non stellari di far girare il gioco degnamente."