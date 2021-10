Succubus disponibile, lanciato censurato su Steam

Dopo un lungo periodo di sviluppo, il controverso Succubus è finalmente disponibile su Steam, anche se in versione censurata. Probabilmente i suoi contenuti estremi non avrebbero passato le pur larghissime maglie del client di Valve, quindi Madmind Studio ha deciso per ammorbidirli, almeno in apparenza.

In realtà per sbloccare la versione completa basta andare sul sito dello sviluppatore e cercare l'Adult Only DLC, scaricabile gratuitamente. Una volta installato, tutti i contenuti di Succubus saranno a vostra disposizione, gore e perversioni incluse. Naturalmente consigliamo i DLC solo ai giocatori meno impressionabili.

Per quanto riguarda il gioco, si tratta sostanzialmente di uno sparatutto in prima persona in cui si vestono i panni della succube Vydija, in cerca di vendetta. Il mondo di gioco è lo stesso del survival horror Agony, di cui Succubus è uno spin-off. Leggiamone la trama completa:

Sei una succube, un demone donna dissoluto e dominato dalla lussuria che ha rifiutato il proprio ruolo di regina degli abissi infernali. Con la scomparsa dei legittimi sovrani dell'inferno, i demoni rimasti hanno riconosciuto Nimrod come monarca, l'unico in grado di dominare la mente del possente Lucifero. Il nuovo re, assieme alla sua nuova regina (te), è riuscito a creare un nuovo impero dalle carcasse dei peccatori e a controllare il caos lasciato dai sovrani precedenti. Ma la vita all'insegna della cupidigia, che ti vedeva contornata da tappeti intessuti con le pelli dei martiri, non faceva per te. Hai quindi deciso di darci un taglio e di dare sfogo al tuo animo selvaggio, infliggendo dolore e sofferenza a tutto e tutti coloro che si trovavano lungo il tuo cammino per appagare le tue voglie e i tuoi istinti primordiali.

Tuttavia, un giorno ti imbatti nel potente Baphomet, che è sulle tracce di Nimrod insieme al suo esercito per impossessarsi della sua anima, e vieni catturata e mutilata. Tradita dalla tua stessa specie, a questo punto ti resta un solo obiettivo: vendicarti!

Succubus è disponibile solo per PC. Difficilmente arriverà anche su console.