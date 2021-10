Battlefield 2042: video mostra la versione PC con Nvidia Reflex ed è spettacolare

Nvidia ha pubblicato un video della open beta di Battlefield 2042 su PC per mostrare il gioco di DICE in azione con Reflex, la sua nuova tecnologia pensata per ridurre la latenza in gioco, perfetta per la scena competitiva. Ovviamente sono attivi anche gli altri effetti delle schede RTX, che rendono questa versione altamente spettacolare.

NVIDIA Reflex offre vantaggio competitivo estremo. La minima latenza. La migliore reattività. Con tecnologia GPU GeForce RTX serie 30 e monitor NVIDIA G-SYNC. Acquisisci più velocemente i tuoi obiettivi, reagisci più rapidamente e aumenta la precisione di mira con una suite rivoluzionaria di tecnologie costruite per ottimizzare e misurare la latenza di sistema per i giochi competitivi.

Il video, che trovate in testa alla notizia, mostra del gameplay puro. Non dura moltissimo, ma è sufficiente per rendere l'idea. Nvidia consiglia l'installazione degli ultimi driver Game Ready se si vuole sfruttare tutta la potenzialità delle schede RTX con l'open beta di Battlefield 2042.

Per il resto vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2021 per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. L'open beta sarà disponibile oggi 6 novembre e domani 7 settembre 2021.