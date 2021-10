Nintendo Switch modello OLED, il video unboxing di Multiplayer.it

Nintendo Switch modello OLED sarà disponibile nei negozi a partire dall'8 ottobre, ma abbiamo potuto mettere le mani sul nuovo modello con qualche giorno di anticipo e realizzare, fra le altre cose, un video unboxing per mostrare cosa c'è dentro la confezione della console.

Come avrete senz'altro letto nella nostra recensione di Nintendo Switch modello OLED, la revisione hardware effettuata dalla casa giapponese migliora in maniera sostanziale la qualità visiva in modalità portatile e sostituisce il dock con una versione più carina ed elegante.

Sono inoltre stati potenziati gli speaker ed è stato completamente ridisegnato lo stand estraibile, ora molto più ampio e stabile, con anche un ingresso più comodo per la scheda microSD. Inoltre il già citato dock presenta varie differenze.

Aspetti che abbiamo avuto modo di sottolineare anche in questo unboxing, partendo da un'analisi della confezione, che risulta sensibilmente più compatta rispetto a quella del modello originale di Nintendo Switch.

I contenuti sono tuttavia identici: nel box trovano posto la console, il dock, due Joy-Con, l'adattatore per collegarli e trasformarli in un controller, i due laccetti di sicurezza, un cavo HDMI (in questo caso con standard 2.0) e il cavo per l'alimentazione a corrente.