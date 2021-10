New World: il CEO, Andy Jassy commenta il successo dell'MMO di Amazon

Il nuovo CEO di Amazon, Andy Jassy, ha commentato il successo di New World, il nuovo MMO della compagnia di e-commerce. Ha inoltre affermato che i videogiochi possono diventare la forma di intrattenimento più grande a livello economico.

Parlando durante un evento GeekWire, Jassy ha affermato: "Sono stati pubblicati molti articoli, le persone dicevano cose come 'Amazon sa come costruire ogni cosa tranne i giochi, perché non riescono a creare un buon gioco?'." Ha poi continuato affermando: "Ci vogliono un po' di tentativi per fare centro, ma il team non ha perso la propria passione."

New World, un personaggio che attacca un orso

Ricordiamo che lo sparatutto Crucible è stato uno dei primi titoli della compagnia a fallire. Amazon ha inoltre cancellato un gioco chiamato Breakaway. La società aveva in programma anche un gioco di ruolo MMO basato sul Signore degli anelli, ma anche tale progetto è fallito. Jassy ha affermato: "Alcuni giochi falliranno in modo spettacolare, è naturale."

Infine, ha anche affermato che "sul lungo termine i videogiochi diventeranno la categoria di intrattenimento più grande". Anche Jeff Bezos ha elogiato Amazon Games.

Infine, vi segnaliamo che l'update 1.01 disponibile oggi, ecco tutti i dettagli.