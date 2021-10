New World: update 1.01 disponibile oggi, ecco tutti i dettagli

Amazon Games ha annunciato l'arrivo dell'update 1.01 di New World. L'aggiornamento sarà disponibile alle 12:00 di oggi, mercoledì 6 ottobre, e include tanti bug fix e modifiche al sistema per velocizzare le code per l'ingresso nei server. Ecco tutti i dettagli.

Come confermato dagli sviluppatori sul sito ufficiale di New World, la patch purtroppo non include il trasferimento dei personaggi tra server. Una feature su cui tuttavia il team sta lavorando alacremente, tanto che dovrebbe arrivare entro la fine della settimana.

Con l'update 1.01 nella modalità Guerra i proiettili delle torrette non appariranno più fisicamente, una soluzione che riduce il numero degli elementi da renderizzare, migliorando così le prestazioni del gioco in queste battaglie su larga scala.

Per quanto riguarda le misure relative all'inattività, come già annunciato in precedenza gli sviluppatori hanno integrato un nuovo sistema di rilevamento per individuare i furbetti che fanno finta di non essere AFK. Il timer per la disconnessione per inattività inoltre è stato ridotto da 25 a 20 minuti. L'update 1.01 di New World inoltre risolve un buon numero di bug, tra cui alcuni che affliggono le missioni, e apporta dei miglioramenti per l'intelligenza artificiale di NPC e nemici.

New World, uno scontro

Ecco l'elenco completo dei cambiamenti dell'update 1.01 di New World:

Guerra

In guerra, i proiettili delle torrette non appariranno più fisicamente ma colpiranno istantaneamente il bersaglio. In questo modo, il numero di oggetti da generare sarà minore e le prestazioni in guerra dovrebbero migliorare.

Misure relative allo stato d'inattività

Abbiamo implementato nuove modalità di prevenzione dell'inattività per assicurarci che i giocatori non aggirino il sistema con movimenti di mouse simulati.

L'avviso di inattività comparirà dopo 15 minuti anziché 20.

La disconnessione per inattività avverrà dopo 20 minuti anziché 25.

Coda per il mondo

Abbiamo aggiunto una schermata di conferma quando un giocatore tenta di abbandonare la coda per un mondo, in modo da assicurarci che nessuno lasci la coda accidentalmente, perdendo così la propria posizione.

Risoluzioni di bug - correzioni generali:

Risolto un raro bug che impediva il corretto funzionamento del tasto di interazione per alcuni oggetti del mondo.

Risolto un bug che impediva la visualizzazione del barile nell'emote "Posa da pirata".

Risolto un bug per cui i giocatori non ricevevano la ricompensa in monete per alcune attività.

Risolto un bug per cui, quando l'animazione del viaggio rapido veniva interrotta, il personaggio del giocatore poteva rimanere bloccato all'interno di una casa.

Risolto un bug per cui alcune stringhe di testo localizzate non venivano visualizzate nelle ricompense per la reputazione dei territori.

Risolto un bug per cui ai giocatori veniva chiesto più volte di rivendicare i titoli degli obiettivi dopo aver nuovamente eseguito l'accesso al gioco, nonostante avessero già riscosso le ricompense.

Risolto un bug che bloccava l'animazione delle gambe.

Risolti degli arresti anomali del gioco connessi alle integrazioni Twitch di New World.

Risolto un raro bug per cui veniva attivato uno stato nel quale il personaggio del giocatore non veniva colpito dalla maggior parte degli attacchi.

Risolto un bug per cui alcuni contenitori di oggetti potevano essere saccheggiati all'infinito.

Risolto un bug per cui la notifica di abbandono evento poteva a volte persistere dopo che il giocatore aveva abbandonato l'evento.

Risoluzioni di bug - miglioramenti dell'intelligenza artificiale

Risolto un bug per cui Padre Walsh assumeva un atteggiamento aggressivo quando compariva nel punto d'interesse Walsham.

Risolto un bug per cui i nemici comparivano più lentamente del previsto nel punto d'interesse Bagno dei giunchi.

Risolto un bug per cui il Supervisore Zane ricompariva più lentamente del previsto nella missione "Qualcosa da dimostrare".

Risolto un bug per cui il Maestro Zindt poteva comparire più volte nel punto d'interesse Tomba di Kannan.

Risoluzioni di bug - correzioni delle missioni