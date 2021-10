Italian Esports Awards: i vincitori dell'edizione 2021 annunciati al Round One

All'interno della cornice dell'evento Round One, IIDEA ha annunciato i vincitori degli Italian Esports Awards (IEA), il premio che celebra le eccellenze del mondo degli esports in Italia, con una cerimonia di premiazione che si è tenuta sul palco di Sala Fucine all'interno di OGR Torino, la location che ospita la seconda edizione dell'evento.

La premiazione è stata inoltre trasmessa sul canale Twitch di Round One, con un livestream condotto da Bryan Ronzani - speaker radiofonico, presentatore dei maggiori eventi esports e gaming in Italia e founder di The Box, il primo lateshow su Twitch - e Virginia Gambatesa, in arte Kafkanya - content creator specializzata in tutto ciò che è cultura pop, dal disegno, al cinema ai videogame, ma anche professionista del doppiaggio, volto della serie Divano & Popcorn su Insanity Page e di programmi come Twitch Dire Europei su RDS Next.

La giuria degli Italian Esports Awards, composta da Massimiliano di Marco (reporter), Ivan Grieco (caster e professional host), Francesco "Deugemo" Lombardo (esports reporter), Filippo Pedrini (Early Stage VC & Senior Business Development di Magnet) e Sara "Kurolily" Stefanizzi (variety streamer), ha premiato i vincitori di 7 delle categorie in gara, mentre il pubblico ha eletto il People's Choice: Esports Game of the Year.

Per quanto riguarda i videogiochi, nel senso di titoli premiati, segnaliamo in particolare che come eSport Game of the Year il premio è andato ancora una volta a League of Legends per quanto riguarda la scelta della giuria, mentre il pubblico, attraverso il People's Choice: eSports Game of the Year ha premiato Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Il trofeo degli Italian Esports Awards

Vediamo dunque a chi sono andati i premi dell'edizione 2021 di Italian eSports Awards nelle 8 categorie presenti: