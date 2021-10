Black Widow su Disney+, disponibile ora per tutti gli abbonati il recente film Marvel

Black Widow è disponibile da oggi su Disney+ per tutti gli abbonati, ovvero il recente film Marvel è uscito dal circuito dell'Accesso VIP e può ora essere visto da tutti coloro che hanno l'abbonamento standard al servizio video in streaming di Disney.

Visibile a questo indirizzo su Disney Plus, si tratta di uno dei più recenti film appartenenti al Marvel Cinematic Universe, che racconta retroscena e storia di Natasha Romanoff, ovvero la Vedova Nera. Prima di diventare una Avenger, l'agente speciale si è formata passando attraverso vari eventi che ne caratterizzano l'oscuro passato.

Su questi retroscena si basa il film dedicato al personaggio, che fa luce sulle sue esperienza come spia e sui rapporti irrisolti che si è lasciata alle spalle prima di diventare una Avenger.

Black Widow, Scarlett Johansson nel ruolo della Vedova Nera in una scena del film

Per saperne di più sul film, vi rimandiamo alla recensione di Black Widow da parte di Christian Colli, che l'ha definito "un film divertente, che intrattiene soprattutto grazie all'interpretazione del cast, ma non è certo tra i più memorabili del Marvel Cinematic Universe".

Ci ha fatto piacere rivedere Scarlett Johannson in questo ruolo per un'ultima volta, tuttavia bisogna ammettere che l'intero film sembrerebbe essere stato girato solo per giustificare un ultimo contratto e non perché si sentiva veramente il bisogno di raccontare questa storia. È un tassello trascurabile di questo universo cinematografico in espansione, un momento di passaggio prima dei prossimi pezzi da novanta: da vedere se si amano l'attrice e i film targati Marvel Studios, limitando le proprie aspettative.

Nonostante Black Widow abbia raccolto incassi sorprendenti al cinema e su Disney+, proprio la particolare distribuzione parallela in streaming oltre che nelle sale ha scatenato una diatriba legale tra la compagnia cinematografica e l'attrice, che si è risolta solo in questi giorni quando Scarlet Johansson e Disney hanno trovato un accordo, chiudendo la causa legale.