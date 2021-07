Black Widow, incassi sorprendenti al cinema e su Disney+ per il film Marvel

Black Widow ha totalizzato incassi al di sopra delle aspettative al cinema e sulla piattaforma streaming Disney+, grazie al lancio quasi in contemporanea del film: parliamo di oltre 218 milioni di dollari.

Come avrete letto nella nostra recensione di Black Widow, l'avventura in solitaria di Natasha Romanoff può contare su di un ottimo cast e alcuni bei momenti, sebbene ci siano aspetti della pellicola che non convincono del tutto.

Tanto comunque è bastato ai numerosi fan del Marvel Cinematic Universe per decretare il successo al debutto anche di questa nuova produzione, che al botteghino USA ha fatto segnare 80 milioni di dollari e a quello internazionale 78 milioni.

Cifre a cui si aggiungono i 60 milioni di dollari raccolti per l'accesso VIP su Disney+, ovverosia il modo che la casa di Topolino ha trovato per ottenere il meglio dai due mondi e continuare a portare i suoi film anche nelle sale.

"È incredibile vedere persone che apprezzano Black Widow dopo due anni senza un nuovo film Marvel, e questo fantastico weekend di apertura dimostra quanto fosse grande la voglia di rivedere l'amata Avenger in azione", ha dichiarato Alan Bergman, presidente di Disney Studios Content.