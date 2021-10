Battlefield 2042, provata l’open beta dello shooter multiplayer di DICE ed EA

Prima di entrare nei dettagli dei contenuti di questa beta e di condividere le nostre primissime impressioni sul gameplay, ne approfittiamo per ricordarvi che di Battlefield 2042 abbiamo già scritto tantissimo e, in particolare, ci siamo focalizzati sia sulla sua modalità di gioco principale, l'All-Out Warfare , protagonista anche della beta, così come vi abbiamo svelato tutti i primi dettagli su Portal , un'innovativa funzionalità che permetterà ai giocatori di creare la propria modalità ideale.

Mentre starete leggendo queste righe, la open beta di Battlefield 2042 sarà finalmente giocabile da un'enorme fetta di giocatori. Come se si trattasse di una sorta di weekend molto lungo, chi avrà preordinato il prossimo capitolo dello shooter firmato EA potrà iniziare a giocare immediatamente questa versione provvisoria, mentre tutti gli altri potranno scendere sul campo di battaglia a partire da venerdì. Su qualsiasi piattaforma. E per tutti la sessione di prova andrà avanti fino a domenica mattina.

Come se questo non bastasse, a creare un ulteriore elemento di varietà casuale al round ci pensano anche le condizioni atmosferiche. In Orbital la splendida giornata di sole con cui si apre solitamente il match può volgere molto rapidamente verso un cattivo tempo con pioggia e fulmini che rendono particolarmente complesso l'utilizzo dei velivoli e, come se non bastasse, alcune volte può generarsi un tornado sul tratto di mare che cinge i confini occidentali e orientali del livello. Lo stesso ben mostrato in uno dei trailer del gioco. L'enorme tromba d'aria sembra muoversi in modo completamente erratico e, oltre a risucchiare veicoli e piccoli ripari, può arrivare a impattare sul missile distruggendolo immediatamente, in modo indipendente dall'attuale fase di lancio.

Ma la vera peculiarità di Orbital è chiaramente rappresentata dal lancio del missile , il protagonista assoluto del livello. Si tratta di un evento casuale che rispetta una serie di tempistiche molto precise: c'è una fase in cui il razzo viene riempito di carburante e, dopo un certo periodo di tempo che varia di match in match, il missile viene approntato per il lancio vero e proprio. In questo frangente, che dura diversi minuti, il gigante è vulnerabile al fuoco e, se viene danneggiato in quantità sufficiente, esploderà dopo pochi secondi dall'accensione dei motori creando un'enorme ondata di fumo e fuoco che disintegra una buona parte della mappa, distruggendo edifici e veicoli e alterando sensibilmente la zona di guerra negli ultimi minuti della partita.

Parlando proprio di Orbital , si tratta di una delle mappe più riconoscibili e maggiormente mostrate nei vari trailer di annuncio. Ambientata In Kourou, nella Guyana francese, il livello è costruito intorno a un'enorme zona di lancio missilistica e presenta moltissimi spazi aperti e alcuni tunnel che fungono da raccordo a tutta una serie di strutture secondarie sparse per i vari settori. Ci sono zone boschive dove mantenersi al riparo mentre ci si sposta, intervallate da strade e grandi aree asfaltate e cementate ideali per muoversi a bordo di jeep e carri armati. Inoltre sono presenti un paio di edifici particolarmente alti, compresa la torre di lancio, dove i giocatori si possono sbizzarrire per sorvegliare l'area con fucili da cecchino o lanciarsi continuamente con il paracadute per tentare degli assalti da dietro le linee nemiche.

In questo modo i 128 giocatori che si scontrano in Conquest (64 su PlayStation 4 e Xbox One) risultano sempre ben distribuiti. Tra l'altro la suddivisione in settori delle mappe è stata ora ulteriormente spezzettata in diversi obiettivi che devono essere tutti conquistati affinché il settore risulti effettivamente controllato da un team. Grazie a questa geografia degli spazi il ritmo degli scontri appare ben dosato, almeno nella singola mappa che abbiamo potuto provare, e nelle 2 zone centrali di Orbital, le uniche con un doppio obiettivo, c'è un costante andirivieni di giocatori e combattimenti, nel tentativo di tenere a bada i continui cambi di fronte.

Questo avviene attraverso uno stratagemma di level design messo in piedi da DICE, che determina una struttura delle mappe in grado di creare delle "strozzature" in specifiche parti del livello, così da rendere naturale la concentrazione degli avversari in queste zone e stimolare degli scontri più intensi. Di contorno a queste aree troviamo invece spazi più aperti, dove tendenzialmente avvengono le battaglie tra veicoli e tutta una serie di punti di raccordo che uniscono queste sezioni e dove i giocatori tendono a muoversi in gruppi molto piccoli spesso agendo indisturbati, o quasi, mentre si dirigono verso un settore o un punto di interesse.

In particolare, nella beta avremo accesso esclusivamente alla modalità Conquest , anche questa una delle più riconoscibili della serie, su una singola mappa di medie dimensioni, Orbital : qui 2 squadre di giocatori dovranno fronteggiarsi con l'unico obiettivo di conquistare delle zone specifiche in modo tale da far scendere il contatore delle risorse nemico. Più punti di interesse si posseggono e più velocemente il counter avversario scenderà. La prima squadra che rimane senza risorse, perde.

Specialisti, armi e veicoli

Falck, il medico di Battlefield 2042

Per quanto riguarda le opzioni offerte ai giocatori per affrontarsi, questa open beta presenta i 4 specialisti già annunciati e mostrati da tempo: Mackay, il soldato classico, l'assaltatore, la cui principale abilità è un rampino per sfruttare al massimo la verticalità delle strutture e delle coperture disseminate nella mappa; Boris, l'ingegnere che può piazzare a terra una torretta sentinella che, oltre a generare fuoco di copertura, identifica gli avversari mostrando la loro silhouette sul campo di battaglia; Casper, il ricognitore, ovvero il classico cecchino con l'aggiunta di un drone da ricognizione molto utile per "spottare" i nemici mentre si è al sicuro stesi da qualche parte; Falck, il medico di supporto equipaggiato con una comodissima pistola spara siringhe con 12 colpi con cui curare all'istante i compagni.

La scelta degli specialisti determina esclusivamente l'abilità principale e secondaria che avremo a nostra disposizione, oltre a identificare esteticamente il nostro alter ego. Tra l'altro nella beta non è disponibile alcun tipo di editor di vestiti e skin, quindi su questo fronte dovremo attendere per capire meglio come DICE cercherà di evitare l'effetto fotocopia particolarmente vistoso durante i combattimenti.

Per quanto riguarda invece le armi e l'equipaggiamento, la configurabilità è totale e completamente separata dalla selezione dello specialista: avremo a nostra disposizione un fucile principale, che sia un mitragliatore, un pompa o un'arma da cecchino, una bocca da fuoco secondaria, solitamente una pistola, una tipologia di granata e un gadget che spazia dalle casse di munizioni e medicinali, a due diversi tipi di lanciarazzi per veicoli e velivoli, una copertura mobile da mettere sul terreno e così via. Come abbiamo già raccontato in precedenza, Battlefield 2042 non presenta alcun tipo di limitazione: possiamo prendere Falck, il medico, ed equipaggiarlo di tutto punto per utilizzarlo come un cecchino o, al contrario, selezionare Casper per poi dotarlo di fucile mitragliatore e lanciarazzi così da utilizzarlo come soldato in prima linea.

Estremamente abbondante poi la disponibilità di veicoli all'interno della mappa Orbital: elicotteri, jet, mezzi di trasporto truppe aerei e a terra, jeep, quad, carri armati, davvero in ogni match a regnare è l'imbarazzo della scelta e sotto questo fronte il nuovo Battlefield si innesta alla perfezione nel solco della tradizione della serie: che sia a terra o in volo, il gioco sembra offrire numerosi modi per svagarsi e tentare l'assalto o lo sfondamento.