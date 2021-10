Windows 11: le prestazioni in gioco in un confronto diretto con Windows 10

Windows 11 è finalmente arrivato in via ufficiale. Molti di voi l'hanno magari già installato grazie al programma Windows Insider, forti della promessa di un gaming migliore, per quanto gran parte delle nuove funzionalità siano disponibili o siano comunque pensate per arrivare anche su Windows 10. Ma la cosa non ci sorprende vista la natura di aggiornamento gratuito della nuova versione di Windows, pensata per mantenere un rapporto di continuità con quella precedente in funzione di un ampliamento dell'ecosistema Microsoft che al momento rientra tra le priorità della compagnia.

La funzione Auto HDR, per esempio, è stata sviluppata su Windows 10 ed è disponibile da marzo in anteprima, mentre i requisiti di DirectStorage citano esplicitamente Windows 10 alla versione 1909. Ma Windows 11 dispone di un nuovo stack storage che promette di sfruttare meglio la tecnologia e gode di un'integrazione a più basso livello della Game Bar e del servizio Xbox Game Pass, punta di diamante dell'offerta ludica della compagnia di Redmond. Inoltre le promesse future includono la possibilità di mettere in pausa più giochi, in stile console, con la capacità di riavviarli velocemente senza che abbiano un impatto sul sistema e altre evoluzioni che potrebbero essere esclusive del nuovo Windows.

Microsoft ha lavorato anche su Game Mode e Auto HDR in Windows 11

Ciò non toglie che i due sistemi operativi siano molto vicini tra loro e viene per questo naturale chiedersi perché Microsoft abbia deciso di cambiare nomenclatura, invece di aggiornare semplicemente Windows con le nuove funzionalità. Ma alcuni cambiamenti, tra cui la rinuncia al supporto ai 32-bit e il requisito della tecnologia TPM 2.0, hanno reso necessario operare una distinzione netta e ci hanno portato a voler verificare le prestazioni in gioco effettive di Windows 11, confrontate con quelle di Windows 10.

Per farlo abbiamo aggiornato i driver, compresi ovviamente quelli delle schede video già disponibili in versione Windows 11 ready da diversi giorni, e vale la pena specificare che non abbiamo incontrato nessun problema, anche nella verifica di tutte le funzionalità dei software proprietari NVIDIA e AMD, a partire dalle tecnologie di upscaling per arrivare agli strumenti per l'overclock automatico.

Siamo quindi partiti fiduciosi con i nostri test utilizzando come GPU la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e la AMD Radeon RX 6800 XT, installate sulla nostra piattaforma più prestante che conta processore AMD Ryzen 9 5950X, scheda madre GIGABYTE AORUS Master, 16 GB di memoria G.Skill TridentZ con frequenza 3600 MHz e CL16. Abbiamo inoltre abilitato la Resizeable Bar, che permette al sistema di accedere a tutta la memoria delle GPU, utilizzato un SSD PCIe 4.0 WD Black SN850 e attivato il Game Mode che disattiva automaticamente tutto quello che non è necessario per concedere massima priorità ai giochi.

Watch Dogs: Legion è un titolo impegnativo, con e senza ray tracing, e rappresenta un test a tutto tondo per Windows 11

Tutto questo ben di dio lo abbiamo utilizzato per far girare una batteria di benchmark composta da cinque giochi per poter valutare il comportamento di Windows. Abbiamo però limitato i test alle risoluzioni 1440p e 4K, laddove l'influenza della CPU sulle prestazioni è minore ed è più facile verificare la resa effettiva della GPU, con tutte le impostazioni grafiche al massimo, ray tracing attivo e upscaling DLSS performance nei test sulla GPU NVIDIA.