Battlefield 2042, anteprima della modalità All-Out Warfare

Questa fase di prova sarà esclusivamente su invito e a numero chiuso, dunque non sarà facile prenderne parte, ma è un passo importante per DICE soprattutto perché consentirà di sperimentare il cross-play su scala più ampia rispetto alle prove interne. Gli sviluppatori hanno infatti previsto l'implementazione non solo del multiplayer cross-platform, ma anche della progressione incrociata da una piattaforma all'altra, con la possibilità di portarsi dietro salvataggi, ricompense e acquisti. Per candidarvi a questa fase di test, che si svolgerà su PS5, Xbox Series X|S e PC, è sufficiente registrare un profilo sul sito EA dedicato al Playtesting .

EA ha annunciato che ci sarà una possibilità di provare Battlefield 2042 in anteprima già nel corso di questa estate, ben prima della sua uscita fissata per il 22 ottobre 2021, attraverso un Playtest tecnico .

In particolare, si tratta di vari dettagli riferiti da Daniel Berlin, Senior Design Director, riguardanti soprattutto le caratteristiche dei personaggi, delle mappe, dei veicoli e alcuni aspetti tecnici dello sparatutto. Bisogna tenere presente che si parla sempre della modalità All-Out Warfare, al di là degli aspetti più generali del gioco, l'unica che è stata presentata nel dettaglio . Le altre due grosse modalità non sono ancora state annunciate e saranno presentate, probabilmente, durante l'evento EA Play Live che si terrà il 22 luglio 2021 .

Lo spettacolare video di Battlefield 2042 mostrato in occasione della conferenza Xbox all'E3 2021 ci ha dato un assaggio concreto del gameplay del nuovo capitolo in arrivo, ma ci sono ancora molte cose da scoprire sul nuovo sparatutto, dunque accogliamo con grande interesse queste ulteriori informazioni in arrivo direttamente da DICE .

Le mappe e la loro organizzazione

Come riferito in precedenza, EA ha confermato che al lancio di Battlefield 2042 saranno presenti 7 mappe per la modalità All-Out Warfare: Orbitale, ambientata nella Guyana francese nei pressi di un sito di lancio in prossimità della partenza di un razzo; Clessidra, in Quatar, dove si combatte in una città abbandonata al deserto che la circonda e battuta da enormi tempeste di sabbia; Caliedoscopio in Corea del Sud, una metropoli all'avanguardia dominata da grattacieli; Manifesto a Singapore, tra porti e tornado tropicali; Abbandono in India, dove si smantellano colossali navi e si abbattono grandi tempeste; Fuga in Antartide, tra estrazioni petrolifere e rischio di esplosioni e infine Rinnovamento, in Egitto, dove un gigantesco muro protegge aree agricole strappate al deserto. Tuttavia, non ci saranno solo queste: oltre alle aggiunte che verranno effettuate con gli aggiornamenti via live service, altre verranno probabilmente mostrate all'EA Play Live del 22 luglio.

In termini di opportunità di gameplay, Berlin ha rimarcato la presenza di alcune novità nella modalità Conquest come il Clustering, ovvero un nuovo sistema che crea una maggiore densità di attività e aree da catturare, e i Sector, che modificano il sistema di conquista e controllo dei vari settori della mappa in maniera più dinamica. In sostanza, entrambi i sistemi arricchiscono il gameplay aggiungendo azioni da compiere per ottenere e mantenere il controllo di zone di mappa rispetto a prima.

7 mappe diverse sono state presentate, per il momento, per Battlefield 2042

Inoltre, diverse modalità di gioco danno accesso a differenti zone delle mappe: ad esempio, alcune aree potranno essere accessibili solo in Conquest, mentre altre solo in Breakthrough. A questo proposito, Berlin ha chiarito che gli elementi strutturali più complessi, come i grattacieli, non saranno completamente esplorabili su ogni piano per un'ovvia necessità di compattezza dell'esperienza di gioco, ma ci saranno varie aree visitabili anche all'interno degli edifici.

Nonostante la differenza fondamentale nella possibilità di giocare in multiplayer a 128 o 64 giocatori, che caratterizzano rispettivamente le versioni PS5 e Xbox Series X|S per quanto riguarda la prima modalità e PS4 e Xbox One la seconda, DICE conferma che tutte le caratteristiche di base, compresa la presenza di veicoli ed elementi di rischio ambientale, saranno presenti su tutte le piattaforme. La maggiore estensione delle mappe va inoltre di pari passo con un incremento nei margini di manovra per i velivoli, che possono effettuare traiettorie più ampie prima di incappare nell'avviso di uscita dai limiti consentiti.