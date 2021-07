Battlefield 2042: un playtest tecnico sul crossplay è previsto questa estate

Battlefield 2042 è previsto arrivare in autunno, ma già da questa estate sarà possibile iniziare a provare qualcosa del gioco, attraverso un playtest tecnico che inizialmente sarà esclusivamente su invito ma per il quale è già possibile candidarsi.

Si era parlato in precedenza di una fase di test a luglio, ma DICE ed EA hanno poi deciso di rimandare l'iniziativa in modo da poter consentire una prova su una build più avanzata di Battlefield 2042. Uno degli obiettivi del nuovo playtest tecnico, che a questo punto non ha ancora una data precisa, sarà dunque la prova sul campo del crossplay, considerato dagli sviluppatori un elemento fondamentale del nuovo sparatutto bellico.

Questa prima fase di prova sarà esclusivamente su invito e a numero chiuso, dunque non sarà facile prenderne parte, ma sarà un momento importante per DICE per testare le funzionalità multiplayer e crossplay su scala più ampia rispetto alle prove interne. Per candidarvi a questa fase di test, che si svolgerà esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, è sufficiente registrare un profilo sul sito EA dedicato al Playtesting e attendere l'eventuale riscontro da parte di Electronic Arts con l'invito a partecipare.

Come riferito nella recente anteprima della modalità All-Out Warfare, DICE ha intenzione di utilizzare un crossplay esteso in Battlefield 2042, con l'implementazione non solo del multiplayer cross-platform, ma anche della progressione incrociata da una piattaforma all'altra, con la possibilità di portarsi dietro salvataggi, ricompense e acquisti.