FIFA 22 per PC, installazione possibile su di una sola macchina alla volta

L'installazione di FIFA 22 per PC potrà essere effettuata su di una sola macchina per volta, stando a quanto riportato nella pagina Steam del nuovo episodio della serie sportiva targata Electronic Arts.

Sappiamo già che FIFA 22 su PC non includerà HyperMotion né feature next-gen, dunque quest'ulteriore limitazione legata al DRM appare davvero inspiegabile e senz'altro controproducente.

"DRM di terzi: EA on-line activation and Origin client software installation and background use required. 1 (numero massimo di attivazioni)", si legge appunto nella pagina del gioco sullo store della piattaforma Valve.

È ormai raro vedere questo genere di limitazioni in un'epoca in cui i prodotti sono legati ai singoli profili utente e non all'hardware su cui vengono fatti girare: a quanto pare Electronic Arts aveva nostalgia del passato.

L'intera procedura di attivazione e revoca veniva infatti utilizzata svariati anni fa e nessuno ne sentiva la mancanza. Bisognerà ora capire in che modo gli utenti PC prenderanno quest'ulteriore brutta notizia.