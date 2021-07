FIFA 22, su PC niente HyperMotion né feature next-gen: ecco perché

FIFA 22 per PC non supporterà la nuova tecnologia HyperMotion e, in generale, sarà privo delle feature next-gen presenti invece su PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Come rivelato nel comunicato ufficiale di FIFA 22, HyperMotion consentirà di ottenere animazioni mai così realistiche, andando ad aggiungere grande spessore sia alla componente visiva che ludica dell'esperienza.

Perché Electronic Arts ha deciso di non inserire queste funzionalità nella versione PC del gioco? Apparentemente per evitare che i requisiti di sistema di FIFA 22 diventassero troppo alti.

"Quando ci siamo messi a discutere su quale generazione del gioco utilizzare per la versione PC, abbiamo guardato ai nostri fan e alle capacità del loro hardware", ha dichiarato l'executive producer Aaron McHardy.

"Disponiamo di queste informazioni per capire la potenza dei PC disponibili nel mondo, e per far funzionare un FIFA di quinta generazione i requisiti minimi sarebbero stati troppo alti, impedendo così a molte persone di giocare con la nuova edizione."