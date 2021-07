Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles prenotabile su Steam

SEGA ha aperto le prenotazioni di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles su Steam, naturalmente in versione PC. In realtà l'unica versione prenotabile per adesso è quella Digital Deluxe. Le altre edizioni saranno sbloccato prossimamente.

Demon Slayer su Steam

Da notare che prenotando la Digital Deluxex Edition si avrà accesso anticipato al gioco il 13 ottobre, invece che il 15. Leggiamo quali sono i contenuti extra di questa edizione:

Gioco completo

Accesso esclusivo al gioco con due giorni di anticipo, il 13 ottobre*

3 Costumi Butterfly Mansion Patient (Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibara)

6 chiavi di sblocco personaggio Kimetsu Academy (Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibara, Giyu Tomioka* e Shinobu Kocho*)

Bonus di 8.000 punti Slayer per sbloccare ricompense di gioco

13 Avatar (Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibara, Giyu Tomioka, Shinobu Kocho, Kyojuro Rengoku, Sakonji Urokodaki, Makomo, Sabito, Murata, Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura), Tanjiro Kamado (Selezione finale) *)

Tema statico*

* Disponibile solo fino al lancio della Digital Deluxe Edition per un periodo di tempo limitato

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sarà lanciato il 15 ottobre 2021 per PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC.