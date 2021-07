Relic Entertainment, un conto alla rovescia per il team di Company of Heroes

Relic Entertainment ha dato il via a un misterioso conto alla rovescia sul suo canale Twitch che terminerà alle 19.00 di domani, 13 luglio. A quel punto cosa verrà annunciato dal team autore di Company of Heroes?

Stando a quanto viene mostrato nel teaser, sulla falsariga di un notiziario di guerra, esiste la possibilità che lo studio stia per rivelare al mondo proprio il ritorno di Company of Heroes, con un terzo capitolo focalizzato appunto sul fronte italiano fra il 1943 e il 1945.

Certo, sappiamo che Relic è anche al lavoro su Age of Empires 4, in uscita il 28 ottobre, ma gli indizi in questione non sembrano avere nulla a che fare con la celebre serie strategica e le sue civiltà.

Quale che sia l'annuncio che il team canadese si appresta a fare, lo commenteremo in diretta non appena verrà rivelato. Come già detto, il conto alla rovescia partito sul canale Twitch di Relic Entertainment terminerà domani alle 19.00.