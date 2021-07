PS5: il nuovo video promozionale esalta la grafica dei giochi

Sony ha pubblicato un nuovo video promozionale di PS5, dedicato espressamente alla grafica dei giochi che girano sulla console di ultima generazione. Il video dura poco meno di un minuto e mezzo e mostra tre titoli: Gran Turismo 7, Demon's Souls e Call of Duty: Black Ops Cold War.

Da notare che di tutti e tre vengono sottolineate le caratteristiche uniche della versione next-gen: per Gran Turismo 7 viene mostrato il ray tracing delle superfici metalliche, per Call of Duty: Black Ops Cold War viene sottolineata la maggiore risoluzione e il framerate più fluido, mentre per Demon's Souls si parla delle diverse modalità di visualizzazione.

Naturalmente il filmato va preso per quello che è: una pubblicità, quindi non usiamolo per trarre conclusioni o per ragionare sui massimi sistemi, ma solo come un modo per vedere di nuovo in azione la console. In particolare è interessante il materiale su Gran Turismo 7, l'unico titolo inedito del terzetto.