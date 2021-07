Elite Dangerous: Odyssey: le versioni console usciranno quando sarà stata sistemata quella PC

Lo sviluppatore Frontier Development ha promesso che le versioni console di Elite Dangerous: Odyssey saranno lanciate solo quando sarà stata sistemata quella PC. A dare la notizia è stato direttamente il maestro David Braben stesso, CEO della compagnia, sul forum del gioco, spiegando i piani aggiornati per i futuri aggiornamenti.

Sostanzialmente Frontier ha deciso di dare priorità alla versione PC, l'unica piattaforma su cui Elite Dangerous: Odyssey è già disponibile, invece di disperdere le risorse su varie versioni. Per adesso, quindi, è impossibile fornire una data di lancio per i port console, che potrebbe mutare nel corso del tempo.

Braben: "Solo quando le fondazioni della versione PC saranno solide, allora rimetteremo le versioni console in cima alla lista delle priorità."

Di fatto, nei prossimi mesi vedremo uscire delle nuove patch per la versione PC, che non solo includeranno dei bugfix, ma che introdurranno anche delle nuove caratteristiche pensate per migliorare il gioco.