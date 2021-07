Call of Duty: Warzone: giocatori console chiedono la fine del cross-play con il PC a causa dei cheater

I giocatori console di Call of Duty: Warzone stanno chiedendo ad Activision di tagliare il cross-play con la versione PC a causa dei troppi cheater, che stanno rendendo un inferno giocare. La situazione è diventata davvero insostenibile per alcuni, che non riescono più a godersi le partite.

Come molti titoli multiplayer maggiori di ultima generazione, Call of Duty: Warzone permette il cross-play, ossia di giocare con utenti di piattaforme differenti. Su PlayStation è possibile disattivare il cross-play (non selettivamente), mentre su Xbox no. Comunque sia, in generale i giocatori console non sopportano più i troppi cheater provenienti dal mondo PC. Molti vorrebbero quindi che la funzione rimanesse, ma che fosse possibile escludere gli utenti PC, lasciando solo quelli console.

Un thread su Reddit dedicato all'argomento ha raccolto numerose lamentele di giocatori che non sopportano più la situazione. SecOnd, l'autore, chiede di salvare la comunità console: "Ci sono stati dei momenti in cui i cheater abbondavano, ma ora sembra quasi che siano più dei giocatori regolari."

Molti concordano con lui, compresi alcuni giocatori PC che, rendendosi conto di come la situazione sia insanabile, sperano che Activision salvi almeno il gioco su console, dove comunque i cheat esistono, ma sono più complicati da utilizzare.