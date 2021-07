She Will Punish Them torna nella top 10 di Steam

Il gioco di ruolo d'azione She Will Punish Them ha raggiunto la quinta posizione nella top 10 globale di Steam, il che non sarebbe una grande notizia, non fosse che è più vecchio di un anno e che ha dei contenuti decisamente particolari. Le protagoniste del gioco sono infatti delle succubi che brandiscono grosse e potentissime armi, vestendo però degli abiti decisamente sexy. Diciamo che fanno stragi in lingerie.

Top 10 globale di Steam

Ancora in Accesso Anticipato, come ha fatto She Will Punish Them a salire così tanto in classifica? A quanto pare soprattutto grazie al passaparola perché, nonostante i contenuti limite (non ci sono scene di sesso, per chi se lo stesse chiedendo), pare essere un buon titolo. A contribuire sarà stato anche l'attuale sconto del 40% sul prezzo base, che male non fa.

Per scrupolo, abbiamo controllato se per caso fosse stato passato da qualche grosso streamer su Twitch, ma non risulta. Su YouTube c'è un video non molto positivo di KuroLily di più di un anno fa e ci sono altri contributi, ma anche questi ultimi non sono recentissimi. Un successo spontaneo, quindi?