Age of Empires 4: data di uscita e trailer dall'E3 2021

Age of Empires 4, l'ultimo esponente della gloriosa serie di strategici in tempo reale, si presenta con un trailer all'E3 2021. Age of Empires 4 uscirà il 28 ottobre 2021 su PC, via Steam e Windows Store.

Uno dei più amati giochi di strategia in tempo reale torna alla gloria con Age of Empires IV su Xbox Game Pass per PC, Windows Store e Steam, mettendoti al centro delle epiche battaglie che hanno plasmato il mondo.

Con una grafica in 4K, Age of Empires IV porta i giochi di strategia in tempo reale a una nuova generazione.

Scegli il tuo percorso verso la grandezza con 8 civiltà diverse, 4 campagne distinte con 35 missioni che includono figure storiche leggendarie, editor per personalizzare il gioco, modalità multiplayer a 8 giocatori e un sistema di tutorial e una modalità storia progettata per i giocatori alle prime armi.

Cosa ne pesnate?