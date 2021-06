The Ascent: trailer dell'E3 2021 conferma la data di uscita, su Game Pass al D1

Durante l'E3 2021 di Xbox e Bethesda c'è stato spazio (tra le varie) di vedere in azione The Ascent, che sarà disponibile a partire dal 29 luglio su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Sarà disponibile sin dal D1 su Game Pass.

Ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima, nella quale vi abbiamo spiegato che: "La demo di The Ascent ci ha sorpreso positivamente. Lo shooter dei neon Giant sembra volersi distinguere dalla massa grazie a un sistema molto più elaborato e flessibile della media, e vantare meccaniche estremamente solide. Se gli sviluppatori dovessero riuscire a bilanciarne la cooperativa a dovere, potrebbe trattarsi di una notevole sorpresa. Vedremo."

