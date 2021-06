Contraband, trailer ufficiale E3 2021: esclusiva Xbox, su Game Pass al day one

Contraband è il nuovo titolo di Avalanche Software, annunciato all'E3 2021 nel corso della conferenza Microsoft: sarà disponibile in esclusiva su PC e Xbox Series X, dal day one su Xbox Game Pass.

Si parlava lo scorso anno del nuovo gioco di Avalanche Studios con il multiplayer, e potrebbe trattarsi proprio di Contraband, presentato come un'esperienza a base cooperativa.

Ambientato in un 1970 fittizio, il gioco vanterà una struttura open world e sarà una sintesi di ciò che Avalanche Studios ha imparato nel corso della sua intera carriera con questo genere di produzioni.

Mosso dal potente Apex Engine, Contraband promette di sfruttare al massimo le piattaforme di nuova generazione, ed è per questo che verrà pubblicato in esclusiva su PC e Xbox Series X|S.