Yakuza Like a Dragon da oggi su Game Pass in versione PC, Xbox e Cloud

Durante la conferenza dell'E3 2021 di Xbox + Bethesda abbiamo avuto modo di vedere in azione Yakuza Like a Dragon, disponibile su Game Pass da oggi in versione XBox One, Xbox Series X|S, Windows 10 PC e Xbox Cloud Gaming.

Yakuza Like a Dragon è un gioco di ruolo giapponese con combattimento a turni. Fa parte della saga di Yakuza, nota per essere un gioco d'azione. Questo capitolo cambia quindi le carte in tavola, proponendo anche un nuovo personaggio. Non mancano ovviamente tutte le follie tipiche del franchise. Ora, i giocatori possono giocarlo su PC, Xbox e cloud grazie a Game Pass.

Yakuza Like a Dragon

Vi ricordiamo che abbiamo anche avuto modo di vedere i seguenti giochi durante la conferenza dell'E3 2021 di Xbox e Bethesda: