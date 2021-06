S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, trailer gameplay e data di uscita all'E3 2021

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è stato protagonista di un'ottimo trailer di presentazione all'E3 2021 che ha mostrato finalmente il gameplay vero e proprio del gioco e una data di uscita, fissata per il 28 aprile 2022 su PC e Xbox Series X|S.

Il nuovo video mostra il titolo attraverso peraltro una particolare soluzione narrativa interessante, con diversi personaggi che mostrano punti di vista differenti, in modo da far vedere varie caratteristiche e scorci del mondo di gioco.

Il nuovo FPS survival di GSC GameWorld si è mostrato in gran forma, con una notevole qualità grafica ma senza rinunciare alle particolarità tipiche della serie, come i diversi approcci fra stealth e action e, ovviamente, la caratteristica fondamentale della Zona: la particolare ambientazione che fa da sfondo al gioco.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl si presenta come una versione evoluta, arricchita ed espansa dell'originale, ovvero tutto quello che i fan della serie volevano da questo seguito, speriamo che sappia mantenere le promesse, ma da questo trailer sembra che gli sviluppatori siano decisamente sulla buona strada.

Il gioco, peraltro, arriverà al day one su Xbox Game Pass, dunque gratis per gli abbonati al servizio Microsoft, come era stato annunciato già in precedenza, su PC e Xbox Series X|S, dunque sarà un gioco esclusivamente next gen, a quanto pare.