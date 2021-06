Sea of Thieves: A Pirate's Life: trailer con I Pirati dei Caraibi all'E3 2021, disponibile presto

Sea of Thieves di mostra con una collaborazione con I Pirati dei Caraibi. All'E3 2021 Jack Sparrow, Barbossa e gli altri grandi personaggi della serie di Disney si fonderanno il mondo creato da Rare. Il trailer di Sea of Thieves: A Pirate's Life, è disponibile dal 22 giugno, ovviamente in esclusiva, su Xbox e PC.

La nuova avventura, chiamata Sea of Thieves: A Pirate's Life, sarà disponibile a partire dal 22 giugno gratuitamente per tutti. Diviso in cinque incredibili Storie piene di segrete e missioni secondarie, Sea of Thieves: A Pirate's Life vede il capitano Jack Sparrow arrivare da oltre l'orizzonte per trascinare i giocatori in una nuova epica avventura!

Liberate Jack dalla sua prigione e partite alla ricerca del più grande tesoro dei pirati del mondo, che si dà il caso abbia rubato.

Questa storia sarà disponibile per giocare da soli o con un equipaggio e sarà un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Cosa ne pensate?