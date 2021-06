Battlefield 2042, primo video di gameplay durante la conferenza Xbox, è spettacolare

In occasione della conferenza E3 di Xbox è stato mostrato il primo video di gameplay di Battlefield 2042, che sembra essere davvero spettacolare. Lo trovate in testa alla notizia, con tutte le sue esplosioni e incredibili location. Sarà il capitolo che riuscirà a insidiare il trono di COD?

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Battlefield 2042 è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Il gioco sarà un multiplayer puro con molti elementi live service. Non avrà una campagna single player.