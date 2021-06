Psychonauts 2, video gameplay e data di uscita all'E3 2021

Psychonauts 2 si è mostrato con un bel trailer gameplay all'E3 2021 durante lo show di Xbox e Bethesda, che ha mostrato varie sezioni del gioco di Double Fine e finalmente una data di uscita ufficiale, fissata per il 25 agosto 2021.

Provenendo da una campagna di crowdfunding partita anni fa, Psychonauts 2 uscirà su diverse piattaforme, ovvero PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, ma solo quest'ultima sarà una versione next gen nativa, considerando la nuova gestione del team entrato a far parte di Xbox Game Studios.

Si tratta, peraltro, di un gioco inserito nel catalogo Xbox Game Pass, come tutti i first party Microsoft: questo significa che il 25 agosto 2021 sarà disponibile gratis per gli abbonati al servizio in questione. Come avevamo già visto con i trailer precedenti, si tratta di un seguito diretto del capostipite, diventato un vero e proprio classico.

Psychonauts 2 è un platform 3D, anche se la definizione potrebbe essere fuorviante, considerando che ha elementi di vera e propria avventura e un sostrato narrativo veramente molto sostanzioso, in grado di affrontare argomenti anche complessi ma rimanendo sempre fedele al suo tono umoristico, pur essendo profondo.

Psychonauts 2 arriverà dunque il 25 agosto 2021, vediamo il nuovo trailer gameplay riportato in cima a questa news in occasione dell'E3 2021.