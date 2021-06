Fallout 76, Steel Reign ed Expeditions The Pitt annunciati con trailer all'E3 2021

Fallout 76 ha visto l'annuncio di due nuovi, importanti contenuti durante la conferenza di Microsoft e Bethesda all'E3 2021: si tratta di Steel Reign e di Expeditions - The Pitt.

Disponibile dal 7 luglio, Steel Reigns andrà a concludere la storyline Brotherhood of Steel, in cui dovremo affrontare nuove e terribili minacce per proteggere ciò che resta del mondo dall'attacco dei Super Mutanti.

Expeditions - The Pitt arriverà invece nel 2022 e ci porterà a visitare una nuova ambientazione fuori dagli Appalachi, con tutto ciò che ciò comporta e tanti rimandi al passato della serie Fallout, in particolare il terzo capitolo.

Insomma, il supporto di Fallout 76 è tutt'altro che destinato a terminare: Bethesda punta forte sul gioco, dopo averlo migliorato in maniera sostanziale rispetto ai problemi del lancio, e vuole consolidarlo nell'ambito del brand dandogli piena legittimazione.