Fallout 76: i mondi privati, il Regno d'acciaio e Armor Ace nel 2021 tracciato da Bethesda

Ecco che cosa il publisher comprato da Microsoft ha in serbo quest'anno:

Bethesda ha annunciato tutte le novità del 2021 di Fallout 76 : si va da un ridisegno dei mondi privati al Regno d'acciaio, passando per Armor Ace. Fallout 76 continuerà a crescere e innovarsi, con l'introduzione di nuove dinamiche per vivere un'esperienza di gioco ancora più ampia.

Primavera

Pronti e carichi con il nostro aggiornamento primaverile! Con dotazioni S.P.E.C.I.A.L., slot per C.A.M.P., manichini e una nuova espansione per le operazioni giornaliere. Per uno sguardo più approfondito alle nuove funzionalità, consultate questo articolo Dentro il Vault. I giocatori che possiedono Fallout 76 tramite Bethesda.net possono provare tutte le nuove funzionalità e altro ancora nella nostra attuale iterazione del PTS.

Inoltre, questo aggiornamento vede il ritorno di Armor Ace! E questa volta in una feroce battaglia contro il Commissario Caos e gli Yukon 5! La stagione 4 porta nuove ricompense sul tavoliere, con elementi estetici, materiali di consumo e tutto il resto.