Twitch: segnale di stop davanti cui nessuna macchina si ferma è il fenomeno del momento

Cos'è il genio? Sicuramente non quello che ti porta a guardare per ore un live stream su Twitch dedicato a un segnale di STOP, davanti al quale nessuna macchina si ferma. Pensate che ben il 98,73% degli automobilisti lo supera facendo finta che non esista, almeno stando alla descrizione ufficiale.

Comunque, ciò che inquieta, in senso positivo, sono i quasi 30.000 seguaci del canale, le decine di migliaia di visualizzazione delle clip del canale e i migliaia di spettatori che commentano allegramente le auto che passano. È la nuova frontiera dei vecchi che guardano i cantieri? Non proprio, ma siamo da quelle parti là.

Pensate che lo STOP, situato a Salem, in Massachusetts, sta diventando così popolare che alcuni spettatori ci inscenano davanti anche dei piccoli spettacoli, come delle lotte con le spade laser o dei backflip notturni.

Speriamo che nessuno decida di farci sesso davanti, altrimenti il canale rischia di essere bannato. Se vi interessa vedere tanta bellezza 2.0, potete andare sul canale Stopsigncam e vivere in piena armonia con il mondo contemporaneo.