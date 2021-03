Fortnite Stagione 6: skin di Deathstroke "confermata" dal fumetto, leaker è sicuro

Fortnite Stagione 6 non sembra aver intenzione di mettere da parte i crossover con altri videogiochi e con i personaggi più famosi del mondo del cinema e dei fumetti. Secondo vari rumor, Deathstroke sarà uno dei prossimi personaggi DC ad apparire nel battle royale. Una nuova "conferma" arriva dall'albo a fumetti Batman/Fortnite, come indicato da un noto dataminer e leaker.

Come potete vedere voi stessi nel tweet in calce, la copertina del quarto numero dell'albo a fumetti Batman/Fortnite mostra molteplici personaggi: tra i vari figura anche Deathstroke. ShiinaBR è quindi certo che si tratti di una nuova skin di Fortnite Stagione 6, basandosi anche su precedenti informazioni già in suo possesso.

L'albo a fumetti è ambientato sull'isola di Fortnite e tramite i precedenti numeri ci ha permesso di vedere una skin di Batman e anche un nuovo luogo per l'isola: la Batcaverna. A questi dovrebbe quindi aggiungermi almeno Deathstroke, che dovrebbe arrivare entro la fine di Fortnite Stagione 6 (prevista per giugno 2021). Ovviamente per il momento si tratta solo di leak e speculazioni, nulla di ufficiale.

Fortnite e DC, però, hanno già un passato, ad esempio era stato proposto il costume di Flash. Per ora, comunque, possiamo solo attendere. Sempre in tema di rumor, un meteorite è pronto a distruggere la mappa? Dataminer svela alcuni dettagli.