Fortnite Stagione 6: un meteorite è pronto a distruggere la mappa? Dataminer svela

Fortnite Stagione 6 è iniziato pochi giorni fa ed Epic Games ha già introdotto parecchie novità. È chiaro che il team di sviluppo ha ancora molto in serbo per noi, per rendere il battle royale sempre più interessante di settimana in settimana. Ora, il noto dataminer Hypex potrebbe aver scoperto qualcosa di molto interessante: un meteorite. Distruggerà la mappa o farà solo a pezzi i giocatori?

Come potete vedere nel tweet in calce, Hypex ha scoperto all'interno del codice di Fortnite Stagione 6 un meteorite, o una cometa, o semplicemente una roccia: per il momento è difficile dare un'identità precisa a questo oggetto. Il suo nome in codice è "boulder", masso, ma questa informazione non aggiunge molti dettagli.

Fortnite Stagione 6: meteoriti e dinosauri in arrivo?

Il file presente nel tweet include anche l'effetto sonoro che il meteorite dovrebbe riprodurre all'interno del battle royale. Possiamo sentire un effetto di impatto, ma anche un effetto di rotolamento: anche Hypex conferma infatti che l'oggetto ha una fisica per il rotolamento. È possibile quindi che, dopo la caduta, l'oggetto continui a muoversi per portare distruzione sull'isola di Fortnite. Il tweet ci mostra anche le statistiche dell'oggetto.

Per ora è difficile dire di cosa si possa trattare e in che modo possa essere utilizzato da Epic Games, ma recentemente è emerso il fatto che in Fortnite Stagione 6 dovrebbero arrivare dei dinosauri. Il fatto che ora si scopra la presenza di un meteorite nei codici di gioco sembra molto più di una coincidenza.

Dovremo però come sempre attendere informazioni ufficiali per essere certi di cosa ci aspetti in Fortnite Stagione 6. Nel frattempo, vi segnaliamo che The Rock potrebbe aver dato il volto a Fondazione, il leader dei 7 di Fortnite.