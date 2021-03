Fortnite e The Rock, giocatori convinti che ci sia lui dietro The Foundation

Fortnite è nuovamente in subbuglio, questa volta i giocatori speculano, come spesso fanno i membri della community del gioco Epic Games, sul possibile arrivo di Dwayne "The Rock" Johnson all'interno dello sparatutto, essendoci forse lui dietro il nuovo personaggio di The Foundation.

Questi è un nuovo personaggio che è comparso in un trailer e in un evento in-game legato all'avvio della Stagione 6 di Fortnite, sebbene non ci sia mai stato alcun riferimento diretto e ufficiale alla questione. Si tratta dunque di voci di corridoio, ma le teorie sono parte integrante del funzionamento della community di Fortnite, da anni a questa parte.

La questione parte dal 16 marzo, il giorno prima del lancio della Stagione 6 di Fortnite: The Rock ha pubblicato un criptico video su Instagram in parla dell'importanza del 16 marzo in alcune culture e come "ci sia un tessuto connettivo tra quel mondo e il mio mondo", con il video che termina con l'attore che sostiene "Tutto questo è fatto per rafforzare ed evolvere la potenza e la forza conosciuta come The Foundation", con tanto di sopracciglio alzato.

E il sopracciglio si è alzato anche in molti giocatori di Fortnite, perché il collegamento, dopo l'avvio della Season 6, è sembrato piuttosto palese. D'altra parte, la stessa armatura di The Foundation potrebbe contenere dei rimandi ai tatuaggi di The Rock. Inoltre, si è scoperto che le linee di dialogo del nuovo personaggio si trovano in una cartella del gioco chiamata "DJ" (come Dwayne Johnson), mentre il like posto da Donald Mustard, CCO di Epic Games, al suddetto messaggio Instagram di The Rock potrebbe essere un altro indizio.

Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni su questa "appassionante" questione. D'altra parte, per una potenza economica come Fortnite non sarebbe un gran problema assorbire anche The Rock, considerando anche come il trailer della Stagione 6 sia stato girato dai registi di Avengers: Endgame.