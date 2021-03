Fortnite Stagione 6, i registi di Avengers: Endgame hanno diretto il trailer

Il trailer cinematografico che ha inaugurato Fortnite Stagione 6 è stato diretto dai fratelli Russo, i registi di Avengers: Endgame, che hanno raccontato la loro esperienza ai microfoni di Variety.

Nel caso ve lo foste perso, il trailer ufficiale di Fortnite Stagione 6 è davvero fenomenale, con un mix di sequenze in cui si incrociano non solo il caro vecchio Jonesy, ma anche figure del calibro di Terminator, Ripley, lo Xenomorfo, Predator, Master Chief, Ryu e altri ancora.

"È stato fantastico lavorare con il team di Epic Games", hanno detto i fratelli Russo. "Fortnite vanta una posizione di spicco nella cultura pop e pensiamo che Donald Mustard sia un narratore visionario, capace di portarci tutti all'interno di territori sconosciuti."

"Il finale dell'evento Crisi Zero rappresenta un momento chiave per ciò che verrà per l'isola e il Capitolo 2 di Fortnite", ha dichiarato Mustard, direttore creativo dello studio.

"Quando abbiamo creato la storia per la Stagione 5 e la Stagione 6, volevamo raccontarla in una maniera autentica, attraverso i personaggi, e sapevamo che nessuno avrebbe potuto aiutarci a farlo se non i fratelli Russo."