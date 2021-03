Final Fantasy 7 Remake, DLC: il design di Sonon è cambiato nello sviluppo

Nomura ha rilasciato una nuova intervista a Famitsu nella quale ha parlato di Final Fantasy 7 Remake e del DLC di Yuffie. Tramite le sue dichiarazioni possiamo scoprire che il design di Sonon è cambiato nel corso dello sviluppo. Vediamo le sue parole, in traduzione.

"Come spiegato nei profili precedentemente rivelati, Sonon viene da Wutai ed è un membro di Avalanche. Sonon propone un design misto che fonde influenze asiatiche e motivi militari, come si può vedere dalla sua armatura protettiva da spalla. Usa un bastone per combattere e indossa vestiti leggeri nei quali è facile muoversi per rimanere in tema con il design di Yuffie." Queste le parole di Nomura sul nuovo personaggio di Final Fantasy 7 Remake.

Nomura ha poi continuato affermando che "all'inizio Sonon era giovane e attraente teenager. Ma volevamo mostrare un nuovo lato di Yuffie e in che modo avrebbe interagito con un diverso tipo di personaggio, differente da Cloud e Vincent. Per questo Sonon è diventato così mascolino e adulto."

Il design di Sonon è quindi cambiato nel corso dello sviluppo per adeguarsi alla narrativa di Yuffie. Vi ricordiamo che questi nuovi capitoli di Final Fantasy 7 Remake saranno disponibili solo su PS5: non saranno rilasciati su PS4. Se avete acquistato una versione fisica o digitale del gioco PS4, potrete fare un upgrade gratuito alla versione next-gen Intergrade e acquistare a parte il DLC di Yuffie.

La versione PS Plus di Fina Fantasy 7 Remake non supporterà l'upgrade gratis su PS5. Vi segnaliamo anche che, con il battle royale The First Soldier, Square Enix vuole raggiungere un nuovo pubblico.