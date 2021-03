S.T.A.L.K.E.R. 2 all'evento Microsoft, GSC GameWorld chiarisce cosa mostrerà

S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato citato come uno dei titoli presenti alla presentazione Microsoft dedicata ai giochi indie del 26 marzo e tanto è bastato per far salire subito l'attesa ai livelli di guardia, considerando quanto il gioco in questione è tenuto sotto osservazione, motivo per il quale risulta interessante il chiarimento da parte del team GSC GameWorld sull'effettiva presenza e i materiali video previsti.

A quanto pare, non ci sarà un vero e proprio video di gioco: nonostante nel messaggio di Microsoft si parli genericamente di "trailer e gameplay" relativi a numerosi giochi da presentare per Xbox Series X|S e PC e tra questi ci sia appunto anche S.T.A.L.K.E.R. 2, sembra che non ci siano veri e propri materiali video tratti dal gioco.

Con il messaggio riportato nel tweet qui sotto, il team spiega di aver intenzione di pubblicare un video "dietro le scene" sullo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2, con l'idea di diffonderlo a partire dal 23 marzo, che corrisponde al 14esimo anniversario della serie, e ribadirlo poi in occasione della presentazione del 26 marzo.

Il video in questione conterrà probabilmente vari interventi da parte degli sviluppatori, parlerà forse della serie in generale e del nuovo capitolo ma non sembra mostrare veri e propri spezzoni di gioco, in base a quanto riferito da GSC GameWorld, evitando dunque di alimentare hype senza motivo.

Con il messaggio in questione, gli sviluppatori hanno diffuso anche tre artwork visibili qui sotto, che probabilmente riguardano sempre i nuovi materiali previsti in occasione del 26 marzo. Di S.T.A.L.K.E.R. 2 avevamo parlato già ai primi del mese con nuovi dettagli su Zona, single player e mod su Xbox Series X|S.