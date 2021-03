NBA 2K21 in prova gratuita su Google Stadia per gli abbonati Pro

Visual Concepts e Google hanno annunciato che NBA 2K21, il più recente gioco di basketball prodotto da 2K, è disponibile in prova gratuita per tutti gli abbonati Stadia Pro fino al 23 marzo 2021. L'annuncio è arrivato tramite il profilo Twitter di Stadia.

Vi ricordiamo che, se ancora non siete iscritti al servizio, potete creare un account e ottenere così un mese gratis e rendere questa prova gratuita di NBA 2K21 veramente gratuita. Stadia Pro, inoltre, vi dà accesso a una lista di giochi selezionati che potrete utilizzare senza costi aggiuntivi fintanto che sarete abbonati. Stadia Pro permette anche di giocare alla massima qualità possibile, precisamente fino a 4K (se il gioco lo supporta).

Potete giocare a Google Stadia tramite più device. Potete farlo tramite un computer, via browser, usando mouse e tastiera, un controller compatibile o direttamente lo Stadia Controller. Quest'ultimo è invece obbligatorio se volete giocare direttamente sul televisore con l'ausilio di un Chromecast Ultra. Infine, non manca la possibilità di utilizzare Google Stadia su dispositivi mobile tramite l'app dedicata: in questo caso potete utilizzare un sistema di controllo virtuale o potete connettere un controller compatibile al device.

NBA 2K21 non è ovviamente l'unico gioco sportivo presente su Google Stadia. Il catalogo della piattaforma si è ampliato nel corso dei mesi, ma il futuro pare un po' più incerto ora che la società ha chiuso i team first party. Jade Raymond, che era a capo di Stadia Games & Entertainment, ha già trovato una nuova casa in Haven ed è al lavoro su un nuovo gioco esclusivo PlayStation.